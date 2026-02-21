إعلان

سيارة كل 15 عامًا .. ملامح تعديل قانون ذوي الإعاقة

كتب : محمد أبو بكر

11:41 ص 21/02/2026

سيارات ذوي الإعاقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات على قانون ذوي الإعاقة ضوابط جديدة لسيارات المعاقين، بالنص على إعفاء سيارة كل 15 عامًا، وعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس.

وتضمنت تعديلات قانون ذوي الإعاقة إعادة صياغة تعريف الشخص ذي الإعاقة، ليشمل كل من يُعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تعوق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بهدف ضبط معايير الاستحقاق ومنع أي إساءة استخدام للمزايا المقررة بالقانون.

وحددت تعديلات قانون ذوي الإعاقة ضوابط واضحة للإعفاء الجمركي، حيث يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على إعفاء لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي فقط، كما أجازت التعديلات قيادة السيارة من قبل المستفيد نفسه، أو من خلال سائق مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد.

وألزمت تعديلات قانون ذوي الإعاقة، بأن يتم سداد قيمة السيارة، كليًا أو جزئيًا، من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لضمان الجدية ومنع استغلال الامتيازات.

ونص مشروع القانون على حظر التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، لمنع إعادة بيعها بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي حال وفاة المستفيد، أجاز المشروع للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، بما يحقق توازنًا بين البعد الاجتماعي وحماية المال العام.

وشددت تعديلات قانون ذوي الإعاقة، العقوبات لمواجهة أي تحايل، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ 10 سنوات وغرامات مالية بحق كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للحصول على مزايا دون وجه حق.

ونصت المواد المُعدلة، على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامات مُشددة لكل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره في ذلك، أو حصل على مزايا بغير حق، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.

اقرأ أيضًا:

لسنا أصحاب عاهات.. جدل بـ"تضامن النواب" بسبب تعريف مصطلح ذوي الاعاقة

"تضامن النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون ذوي الإعاقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات ذوي الإعاقة قانون ذوي الإعاقة مجلس النواب استيراد سيارات المعاقين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
علاقات

4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"
قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
أخبار

كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس
أخبار مصر

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير