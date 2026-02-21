كشفت لجنة مكافحة العدوى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، معلومات طبية بحثية للتوعية ضمن حملة مكافحة الكلاب الضالة.

وأوضحت اللجنة، أن السعار هو مرض فيروسي خطير ينتقل إلى الإنسان من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى عبر عضة أو خدش من حيوان مصاب.

وأضافت أن الحيوانات الناقلة لداء السعار تشمل الكلاب الضالة بنسبة 99%، والقطط والماشية والحيوانات البرية.

وأشارت إلى أن الأعراض الأولى لداء الكلب تتشابه مع الأنفلونزا، مثل الضعف أو عدم الراحة أو الحمى أو الصداع، ويكون هناك أيضًا إحساس بالوخز أو الحكة في مكان العضة، ومع انتقال الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي يحدث التهاب تدريجي ومميت في المخ والحبل الشوكي بنسبة 100% من الحالات.

وتابعت: للوقاية من السعار يُنصح بتطعيم الحيوانات الأليفة وتجنب الحيوانات الضالة وتعليم الأطفال عدم الاقتراب منها.

وذكرت اللجنة أنه عند التعرض لعضة أو خدش من حيوان يجب غسل الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم التوجه فورًا لأقرب مستشفى بها مركز للوقاية من السعار لأخذ المصل وجرعات اللقاح التي تتكون عادة من 4 إلى 5 جرعات تُعطى في الأيام 0، 3، 7، 14 ويوم 28 للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، حسب ما يراه الطبيب المعالج.

