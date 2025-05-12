طقس متقلب يضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد- صور

أسيوط- محمود عجمي:

تشهد مدن وقرى شمال محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هبت رياح محملة بالأتربة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة والصحراوي الغربي.

في هذا السياق، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، مع تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بغرفة الطوارئ التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه أصدر تعليمات بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مختلف القطاعات، بهدف التعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ محتمل.

ووجّه المحافظ، نداءً إلى المواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مع تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال هبوب رياح شديدة أو حدوث برق.

لينك البث المباشر: