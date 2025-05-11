السفير الكندي في المنيا: حريصون على تعزيز التعاون التنموي

المنيا-جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، السفير أولريك شانون، سفير دولة كندا بجمهورية مصر العربية في مستهل زيارة رسمية يجريها إلى المحافظة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الحكومة الكندية، المنفذة على أرض المحافظة من خلال منظمات المجتمع المدني.

أكد محافظ المنيا أن هذه الزيارة تعكس العلاقات القوية والمتميزة بين الدولتين المصرية والكندية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتم وفق رؤية واضحة ومتكاملة لتحقيق المصالح المشتركة بين مصر ودول العالم بما يخدم الشعوب ويفتح آفاقا تنموية جديدة يعم نفعها على كافة الأطراف، مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع به الحكومة الكندية وشركاؤها في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات التنموية خاصة في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

وأضاف كدواني أن محافظة المنيا جادة في منح الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ البرامج التي تستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، وفقا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تتضمن تطوير قدرات المرأة واشراكها فى سوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن المحافظة تتطلع إلى مزيد من التعاون نحو إقامة مشروعات منتجة سعياً نحو توفير المزيد من فرص العمل للشباب والسيدات من أبناء المحافظة.

كما استعرض محافظ المنيا مع السفير الكندي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز والمواقع السياحية وفرص الاستثمار المتاحة ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.

من جانبه، وجه السفير الكندي، شكره لمحافظ المنيا على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأولى للمحافظة ، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي ضمن جولة ميدانية تستهدف متابعة نتائج برنامج "OWAP "، مؤكدًا أن كندا ومصر تربطهما شراكة وثيقة، وصداقة ممتدة، وعلاقات قوية تتجلى في التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات، مبديًا تطلعه إلى مزيد من التعاون والتواصل والعمل المشترك مع الحكومة المصرية من خلال دعم المبادرات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين جودة الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وأكد السفير الكندي أن مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي"OWAP " يعمل على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وتعزيز ملكيتها الاقتصادية وتمكينها اقتصاديًا في مجال التصنيع الزراعي وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعى مع تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية لكى تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقليل العوائق التى تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

من جانبه، استعرض ماتيو كابروتى مدير هيئة انقاذ الطفولة في مصر ، أبرز إنجازات الهيئة وتسليط الضوء على الفاعليات المنفذة في الفترة الماضية في محافظة المنيا إلى جانب المشروعات التنموية المختلفة التي ستقوم بها الهيئة بالمحافظة خلال عام 2025، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنيا على تذليل كافة العقبات لإنجاح تلك المشروعات والتوجيه للجهاز التنفيذى بالعمل بروح الفريق الواحد مما ساعد فى تطوير العمل الفترة الحالية .

وعلى هامش الزيارة، افتتح محافظ المنيا والسفير الكندي معرض منتجات رائدات الأعمال لمشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى، وضم المعرض منتجات سيدات التعاونيات الانتاجية النسائية لرائدات الأعمال خريجات المشروع (منتجات فول الصويا - عسل النحل - النباتات الطبية والعطرية – توابل).

تتضمن الزيارة الميدانية للسفير الكندي تفقد عدد من المشروعات التنموية، منها مشروع “فرص النساء في الأعمال التجارية الزراعية” بقرية كوم المحرص بمركز أبوقرقاص، والذي تنفذه مؤسسة International بدعم كندي، إلى جانب زيارة مبادرة “إنقاذ صحة الأطفال والتمكين الاقتصادي”، فضلًا عن جولة سياحية بجبل الطير، أحد أبرز المقاصد الدينية والسياحية بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ماتيو كابروتى مدير هيئة انقاذ الطفولة في مصر وأسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة فى المنيا وفريق عمل الهيئة، والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة ، عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية و التعليم ، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب و الرياضة، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وفريق عمل مشروع OWAP، وعدد من النماذج الناجحة لأصحاب المشروعات.