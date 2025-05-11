محافظ الدقهلية يتفقد مخابز العيش البلدى فى المنصورة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عددًا من المخابز البلدية بمدينة المنصورة منها مخبز مساكن جديلة، بقرية منية محلة دمنه، لمتابعة أعمال المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في وزن الرغيف أو تجميع البطاقات التموينية أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز وتحرير محاضر ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المحددة لهم، ولن يتسامح مع صاحب مخبز يجمع البطاقات ويترك المواطنين ينتظرون ساعات طويلة للحصول على حصتهم من الخبز.

وتفقد محافظ الدقهلية حالة النظافة بقرية منية محلة دمنه، ووجه لرئيس مركز ومدينة المنصورة برفع مستوى النظافة وإزالة كافة تجمعات وتراكمات القمامة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالقرية وخاصة الطريق الرئيسي لها.