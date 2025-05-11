حملات مكثفة لرفع المخلفات من شوارع أسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تستكمل الوحدات المحلية بمراكز ومدن أسوان، تكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لإزالة ورفع الإشغالات، مع الإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، فضلاً عن تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، وجرد الأتربة من الطرق و الأرصفة والبلدورات، بالإضافة إلى العمل على إنارة الشوارع، مع زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار لخلق متنفس جمالى وحضارى للمواطنين بكافة المناطق والأحياء السكنية.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين برفع التراكمات والمخلفات بواقع 300 طن من كميات القمامة بمنطقة المحطة الوسيطة بترعة كاسل، وأيضاً عدد من الشوارع الداخلية وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، وتفريغ الصناديق أولاً بأول في الشوارع الفرعية، وتركيب كشافات إنارة للأعمدة بالمحاميد، مع جرد مخالفات الأتربة على جانبى الطريق الرئيسى إدفو - إسنا ، والقيام بتنفيذ أعمال التوسعة والتسوية له.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالقيام بأعمال إنارة طريق فيله ، علاوة على أعمال الصيانة لبعض الأعمدة وذلك بواسطة الفنيين بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة فى العديد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع والطرق الرئيسية، وهو الذى يتوازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بتكثيف أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوي للمواطنين.