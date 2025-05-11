شخص يقتل قطة بطريقة وحشية فى بورسعيد -فيديو وصور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، اليوم الأحد، لشخص يقتل قطة بطريقة وحشية مُستخدمًا عصا غليظة "شومة".

وظهر في الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة للمحلات المتواجدة نطاق حي العرب، القطة تقف على الجزء الخلفي من سيارة بشارع جانبي ويقترب منها شخص يقوم بضربها بعصا غليظة عدة مرات متتالية حتى تأكد من نفوقها.

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من ما تضمنه مقطع الفيديو، مطالبين بالكشف عن ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع هذا الشخص.