وفد من جامعة “Essen” الألمانية يزور مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

استقبل الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفدًا طبيًا من جامعة Evangelical Hospital Essen-Mitte (KEM) الألمانية، إحدى المؤسسات الأكاديمية البارزة في أوروبا بمجال علاج الأورام.

رافق الوفد خلال الزيارة الرسمية الدكتورة رضوى عبدالعظيم، مدرس علاج الأورام ومنسق ملف الأورام بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار العمل على تعزيز الشراكات البحثية وتبادل الخبرات بمجال الرعاية الصحية المتقدمة.

شملت الزيارة جولة ميدانية بمستشفى إيزيس التخصصي لصحة المرأة، حيث اطلع الوفد على التجهيزات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة، خاصة في تخصصات التوليد، أمراض النساء، الصحة الإنجابية، وأورام الثدي والنساء. كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ جراحات أورام الثدي والنساء بمشاركة لجنة طبية متعددة التخصصات، تتولى دراسة الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

كما تضمنت الزيارة جولة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تناولت سبل التعاون في مجال إنشاء مركز متميز لصحة المرأة ووحدة متنقلة للعلاج الكيماوي والمناعي، إلى جانب التعاون في برامج تدريب الفرق الطبية على أحدث الخطوط الاسترشادية في علاج الأورام.

ناقش الجانبان آليات دعم التدريب الطبي المشترك، الأبحاث السريرية، وتبادل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق برامج علاجية مشتركة تستند إلى خبرات جامعة Essen-Mitte في هذا المجال.

وخلال جلسة حوارية بمستشفى الكرنك، تم عرض إنجازات مستشفيات الهيئة بالأقصر، وتقديم إحصائيات حول أعداد المرضى وتقنيات الجراحات المستخدمة في أورام الثدي وأمراض النساء، تخللها محاضرات علمية ألقاها كل من: الدكتور شيركو كومل، المدير الطبي لوحدة أورام الثدي، والدكتورة سيمونا جيب، مديرة قسم البحث العلمي واللجان متعددة التخصصات.

شارك في الزيارة ممثلو شركة MSD مصر للأدوية: الدكتورة رنا هاشم، المدير الإقليمي للقطاع الطبي بمصر وليبيا، والدكتور أسامة شاهين، المدير المساعد للسياسات والعلاقات الحكومية والشؤون الخارجية، والدكتور أحمد طائي، المستشار الطبي الإقليمي للأورام وصحة المرأة بمصر وليبيا، والدكتور مارك فريد جيد، مدير قطاع الأورام.