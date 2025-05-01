خرج من المنزل.. أب يعاقب طفله بالضرب والصعق حتى الموت في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى أب حياة نجله الطفل الصغير عن طريق التعدي عليه بخشبة وصعقه بالكهرباء، بسبب خروجه من المنزل، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول "محمد ا ص 9 أعوام"، تلميذ مصاباً بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفي عقب وصوله.

اتهمت والدة الطفل المتوفي "إقبال ح ع 46 عامًا"، ربة منزل، زوجها "السيد ص ع 54 عامًا"، عامل، بالتعدي على نجلهما بالضرب مستخدماً عصا خشبية وصعقه بسلك كهرباء، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته وذلك أثناء تواجدهم بالمنزل بقصد تأديبه.

وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة "عصا خشبية " بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب بقصد تأديبه لكثرة خروجه من المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.