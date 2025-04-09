بالصور- محافظ أسوان يطمئن على جاهزية الصوامع لاستقبال موسم توريد القمح

أسوان – إيهاب عمران:



تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صومعة أسوان بالجوزيرة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الشحنات والكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى.



وحرص المحافظ على تفقد مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بداية من مرحلة الوزن عبر ميزان بسكول مروراً بمعمل التحاليل الخاص بتحديد نقاوة القمح ونظافته، وما يترتب عليه من تحديد سعر الأردب، ثم مرحلة التفريغ للكميات الموردة، وحتى مرحلة التخزين.



كما اطمأن محافظ أسوان على توافر أجهزة الحماية المدنية لتحقيق السلامة والصحة المهنية، وأيضاً حساسات التهوية والرطوبة للحفاظ على جودة القمح المورد والدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة ووفقاً لقياس الجودة والنقاوة.



وكلف المحافظ بضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 600 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر من المساحة المنزرعة بالقمح بإجمالى 409 آلاف و547 فدانا، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، وهو الذى يتكامل معه التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة.



وقال خالد أبو القاسم مدير عام التموين، إنه بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تم تجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل 166 ألف طن، لافتاً إلى أن مواقع التخزين تضم صومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر المفالسة 15 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.