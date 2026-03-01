إعلان

الإمارات: 4 إصابات بحادث أمني في مطار دبي الدولي- فيديو

كتب : محمود الطوخي

12:53 ص 01/03/2026

مطار دبي الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت السلطات في إمارة دبي بالإمارات، بوقوع حادث في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أنه تم تفعيل فرق الاستجابة السريعة على الفور.
وأوضحت السلطان أنه يتم اتلتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات افلمختصة|، معلنة وقوع 4 إصابات يخضعون حاليا للمساعدة الطبية اللازمة.

وأفادت تقارير بأن مسيرة إيرانية استهدفت المطار الإماراتي.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سقوط مسيرة إيرانية بالقرب من "برج خليفة" في مدينة دبي..
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الصاروخية، التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول في المنطقة.

واعتبرت أبوظبي، هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق "الأمم المتحدة".

التضامن الإقليمي ورفض الاعتداءات الإيرانية

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة التي طالها هذا الاستهداف.، مشددة على أن أمن الدول الشقيقة كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
كما أكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع.
وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

حق الرد على الاعتداءات الإيرانية لحماية السيادة

وجددت دولة الإمارات دعوتها إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد، مؤكدة أن هذا السبيل هو الطريقة الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
وشددت على أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفق القانون الدولي، وأنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.

ضحايا الاعتداءات الإيرانية واستهداف المدنيين

وقدمت الإمارات خالص التعازي إلى أسرة وذوي الضحية من الجنسية الباكستانية، التي وافتها المنية نتيجة هذه الهجمات.
وأعربت عن تضامنها الكامل معهم، مؤكدة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار دبي قصف مطار دبي صواريخ إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
مصراوى TV

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
مصراوى TV

مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
رياض قهوجي يحلل لمصراوي توابع ضرب إيران: الصراع سينتقل لهذا المكان
أخبار مصر

رياض قهوجي يحلل لمصراوي توابع ضرب إيران: الصراع سينتقل لهذا المكان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)