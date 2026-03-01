كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتكابه أفعالاً خادشة للحياء في الشارع العام بالقاهرة.

هوية المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالطريق العام بالقاهرة

تبين أن المتهم عاطل عن العمل، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، كما لوحظ أنه غير متزن نفسياً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي لضمان سلامته وسلامة المجتمع.