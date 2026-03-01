قتيلة و20 مصابًا.. إيران تشن هجمات صاروخية عنيفة على تل أبيب

كثّفت إيران هجماتها الجوية مساء السبت على مناطق متفرقة في تل أبيب، ما أدى إلى دمار واسع في بعض المناطق، إضافة إلى مقتل سيدة متأثرة بجراحها إثر إصابة مباشرة بصاروخ إيراني، فيما أُصيب نحو 20 آخرين، بينهم حالات خطرة ومتوسطة، وسط استمرار إطلاق الصواريخ من إيران على عدة مدن إسرائيلية.

قتلى وإصابات في تل أبيب

أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، بتسجيل إصابة مباشرة في تل أبيب أسفرت عن مقتل امرأة كانت حالتها حرجة، إضافة إلى إصابة 20 شخصًا آخرين، من بينهم مصاب بحالة خطرة وثلاثة في حالة متوسطة، بينما وُصفت باقي الإصابات بالطفيفة.

במד"א מעדכנים כי 20 נפצעו בפגיעה הישירה בתל אביב, בהם אחת שמצבה אנוש ואחד נוסף שמצבו קשה. עוד שלושה נפצעו בינוני, והשאר קל. יש חשש ללכודים.



לעדכונים שוטפים: https://t.co/bEKMQJ9rei pic.twitter.com/zRWZiIzDaW — ynet עדכוני (@ynetalerts) February 28, 2026

وأشارت التقارير التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، إلى وجود مخاوف من عالقين تحت الأنقاض، فيما اندلعت حرائق في عدد من المركبات وأجزاء من مبانٍ سكنية.

وأعلن جيش الاحتلال، أن عدة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه مناطق الوسط، بينما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى في محيطها.

תיעוד זירת הנפילה בתל אביב pic.twitter.com/9Xb31MVRjr — החדשות - N12 (@N12News) February 28, 2026

ترامب: خامنئي قُتل

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطور لافت، عبر منصته "تروث سوشيال"، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أن الضربات العسكرية ستستمر "طوال الأسبوع أو بقدر ما يتطلبه الأمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقال ترامب، إن خامنئي لم يتمكن من الهروب من أنظمة الاستخبارات والمراقبة المتطورة"، مضيفًا أن عددًا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم أيضًا.

واعتبر أن ما حدث يمثل "فرصة كبيرة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، مشيرًا إلى أن العديد من عناصر الحرس الثوري والقوات الأمنية "لا يرغبون في مواصلة القتال ويسعون للحصول على حصانة".

وقال ترامب، في تصريحات أخرى لشبكة NBC، إن معظم الأشخاص الذين كانوا يتخذون القرارات في إيران قد اختفوا.

مقتل قيادات إيرانية

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة الافتتاحية للعملية أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم سكرتير "مجلس الدفاع" علي شمخاني، إضافة إلى قائد في الحرس الثوري.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عربية بسقوط طائرة مسيّرة إيرانية في مطار دبي الدولي، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات الإماراتية حتى الآن.

وتوسعت دائرة الإنذارات لتشمل مناطق واسعة في الوسط والشمال، بما في ذلك تل أبيب، القدس، حيفا، أشدود، ريشون لتسيون، حولون، بيتح تكفا، نتانيا، وكفار سابا، إضافة إلى مناطق في الجليل والساحل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه يمكن للسكان مغادرة الملاجئ، مع ضرورة البقاء بالقرب منها تحسبًا لأي تطورات.

ووصف مراقبون، الرشقات الأخيرة بأنها الأوسع منذ بداية المواجهة، حيث سُمع دوي انفجار قوي في منطقة "غوش دان" وسط البلاد، وسط استمرار حالة التأهب القصوى.