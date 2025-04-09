بالجلابية والعمة الصعيدي... شيخ الأزهر في خطوبة حفيدة شقيقه بالأقصر- صور

الأقصر - محمد محروس:



حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على حضور خطوبة حفيدة شقيقه الشيخ محمد الطيب، الدكتورة فاطمة مصطفى محمد الطيب، على الدكتور عبدالرحمن علي، وذلك في ساحة آل الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر وسط أجواء من الفرح والبهجة جمعت الأهل والأقارب.

ولفت شيخ الأزهر الأنظار بحضوره المميز مرتديًا الجلباب والعمامة الصعيدية التقليدية، في إشارة لاعتزازه بأصوله الصعيدية العريقة، وحرصه على مشاركة أسرته وأهله أفراحهم بنفس البساطة والتواضع التي عهدها الجميع منه.

شهد الحفل حضور عدد من أفراد العائلة الكريمة، على رأسهم الشيخ محمد أحمد الطيب الحساني، وأولادهم وأحفادهم، إلى جانب أسرتي العريس والعروس، في أجواء مفعمة بالحب والسرور.