دماء على مزلقان الشغب.. قطار يدهس سيدة وطفلتين في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقيت سيدة وطفلتين مصرعهن، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهن للدهس أسفل عجلات قطار أثناء عبورهن مزلقان الشغب بمركز طيبة في محافظة الأقصر.

فور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طيبة تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وبالفحص الأولي، تبين أن القطار صدم السيدة والطفلتين أثناء عبورهن شريط السكة الحديد من نقطة غير مخصصة للمشاة على مزلقان الشغب.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.