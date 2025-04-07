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ضعف مياه الشرب في بورسعيد بسبب تطهير ترعة الحلوة

10:15 م الإثنين 07 أبريل 2025

ضعف مياه الشرب في بورسعيد

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بورسعيد – طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، ضعفًا ملحوظًا في ضخ مياه الشرب بمختلف الأحياء، ما أثر على أنشطة المواطنين اليومية وأثار شكاوى واسعة.

وأفادت محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محب حبشي، في بيان رسمي، بأن غرفة عمليات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة تلقت بلاغات تفيد بانخفاض ملحوظ في ضغوط المياه على مستوى المحافظة.

وأوضح البيان أن سبب الانخفاض يعود إلى تنفيذ أعمال تطهير إلزامية في ترعة الحلوة الواقعة على بُعد كيلومترين من محطة مياه الرسوة، وهي المصدر الرئيسي لتغذية بورسعيد بمياه الشرب.

وأكدت المحافظة، عقب التنسيق مع إدارة ري الإسماعيلية، أن أعمال التطهير مستمرة لمدة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على منسوب الترعة وضمان استمرار تدفق المياه، خصوصًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

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