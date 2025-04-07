ضبط متهمَين بقتل مسنة في الإسماعيلية بدافع السرقة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة ثانٍ، حيث تبين أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، وأسفرت الجهود عن تحديد هوية الجناة وضبطهما.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شابين، أحدهما يُدعى "محمد أ." وشهرته "حمادة روجة"، والآخر يُدعى "عبده حشيشة"، حيث جرى ضبطهما بعد تقنين الإجراءات وتحديد مكان اختبائهما، بالتنسيق بين ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ وقوات الأمن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه رئيس مباحث القسم من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة ملقاة على الأرض داخل شقتها، وسط بعثرة في محتويات المسكن، ما رجّح وقوع الجريمة بدافع السرقة.

وانتقلت على الفور قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السيدة في العقد السابع من العمر وقد فارقت الحياة داخل مسكنها. وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وبتوجيهات من اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، شُكّل فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد العليان، مدير المباحث الجنائية، وضم المقدم أيمن المنشاوي، مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي، رئيس مباحث القسم، لكشف غموض الحادث.

وأظهرت التحريات أن المتهمَين تسللا إلى شقة المجني عليها لسرقتها، بعد علمهما بأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية داخل المنزل، قبل أن تتحول عملية السرقة إلى جريمة قتل.

وأمر العميد أحمد العليان، والعميد حمدي صبري، رئيس مباحث الأمن العام، بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناة، وهو ما تحقق بالفعل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.