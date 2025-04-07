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ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.. والعظمى تصل إلى 37 درجة -صور

01:02 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    ارتفاع درجات الحرارة بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية والصغرى إلى 27 درجة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 11%.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الخميس المقبل، لتصل العظمى إلى 31 درجة والصغرى إلى 18 درجة.

ورغم الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، فقد شهد كورنيش النيل بمدينة أسوان إقبالًا كبيرًا من السائحين الأجانب الذين استمتعوا بالتجول بحرية وأمان على ضفاف النيل.

وفي سياق متصل، نصح الأطباء المواطنين والزوار بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب كميات كافية من المياه والعصائر لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم نتيجة التعرق.

كما أوصوا بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس وتقلل من الشعور بالحرارة.

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درجات الحرارة أسوان الأرصاد الجوية كورنيش النيل
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