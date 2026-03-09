اعتمد الشيخ عبدالرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، 704 مساجد على مستوى الإدارات الفرعية بالمديرية لإقامة صلوات التهجد، و255 مسجدًا لإقامة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار استعدادات المديرية لاستقبال هذه الأيام المباركة التي كان النبي ﷺ يجتهد فيها في العبادة ويحيي فيها سنة الاعتكاف والقيام.

469 ساحة لصلاة عيد الفطر

كما اعتمد مدير مديرية الأوقاف 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية منظمة.

التأكيد على الالتزام بضوابط وزارة الأوقاف

وفي هذا السياق، نبَّه مدير مديرية أوقاف القليوبية إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات وضوابط وزارة الأوقاف المنظمة للاعتكاف والتهجد، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضوابط هو الحفاظ على قدسية بيوت الله وتنظيم شعيرة الاعتكاف بما يحقق مقاصدها في أجواء من السكينة والخشوع.

الاعتكاف للعبادة والذكر

وأشار إلى أن الاعتكاف شُرع للتقرب إلى الله تعالى بالعبادات من الصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ، والاستماع إلى دروس العلم، مع تجنب كل ما قد يشوش على صفاء الاعتكاف أو يعكر أجواء العبادة داخل المسجد.

تنظيم الدروس الدعوية داخل المساجد

كما أكد أن إلقاء الدروس أو الخواطر الدعوية أثناء الاعتكاف يقتصر على إمام المسجد فقط أو من تُكلفه الوزارة رسميًّا، مع منع توزيع الكتب أو الإصدارات أو المطويات داخل المساجد خلال فترة الاعتكاف.

حظر التصوير داخل المساجد أثناء الاعتكاف



وشدد على حظر التصوير داخل المساجد أثناء الاعتكاف ومنع نشر الصور احترامًا لقدسية المكان ومراعاةً للخصوصية الشخصية، مع قصر استخدام الهاتف المحمول على حالات الضرورة القصوى.

الحفاظ على هدوء المساجد وقدسيتها

ووجَّه بضرورة التزام المعتكفين بالمكان المخصص للاعتكاف داخل المسجد، والمحافظة على الهدوء وعدم رفع الأصوات، وتجنب روائح الأطعمة والأشربة، مع عدم استخدام أدوات الطهو داخل المسجد صيانةً لحرمة بيوت الله وراحة المصلين والمعتكفين.

دعوة للالتزام بتعليمات المساجد في رمضان

واختتم حديثه مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بجميع التعليمات المنظمة لشؤون المساجد خلال شهر رمضان المبارك، حتى تظل بيوت الله واحاتٍ إيمانية تسمو فيها النفوس وتقترب فيها القلوب إلى الله عز وجل.