تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، خلال جولة ميدانية شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الفشن، وذلك لمتابعة مستجدات الأداء داخل المنظومة والعمل على تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين.

وخلال جولته، تابع المحافظ سير العمل داخل أقسام المركز التكنولوجي، واستمع إلى عرض موجز حول آليات استقبال طلبات التصالح ومراحل الفحص الفني، وموقف البت في الملفات، ومتوسط التردد اليومي للمواطنين، إضافة إلى آليات تحصيل الرسوم.

وأكد محافظ بني سويف أهمية الإلتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح، مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمواطنين بما يساهم في تسريع إنهاء الطلبات وتيسير الخدمات.

تفقد معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بمدينة الفشن

كما تفقد محافظ بني سويف انتظام العمل في معارض وشوادر ومنافذ "أهلاً رمضان" المقامة بمدينة الفشن، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، للتيسير على المواطنين خلال شهر رمضان.

وتجول المحافظ داخل منفذ السلع الذي أقامته الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والذي يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية مثل السكر والأرز والمكرونة وزيوت الطعام والمسلي والجبن، بالإضافة إلى باكيتات للحوم والخضروات والفاكهة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة والتفتيش الدوري على معارض ومنافذ السلع بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالمواعيد المقررة، وضبط أوزان وأسعار السلع المعلنة وجودتها، مع توفيرها بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن المركزي

وفي ختام جولته بمدينة الفشن، تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز مستشفى الفشن المركزي، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات والوقوف على انتظام العمل بها.

وتابع المحافظ مستوى الخدمة الطبية داخل عدد من أقسام المستشفى، شملت الاستقبال والطوارئ والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين والمرضى، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمة، موجهاً إدارة المستشفى بضرورة تكثيف أعمال النظافة وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق الإمكانات المتاحة.





