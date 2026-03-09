اشتكى أهالي عدد من قرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج ومنفلوط والقوصية والبداري وساحل سليم وأبنوب بمحافظة أسيوط من نقص حاد في أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات منذ بداية شهر رمضان، مع انتشار بيعها في السوق السوداء والباعة الجائلين، مما أدى إلى تزاحم شديد أمام نقاط التوزيع الرسمية.

مطالبات بتكثيف الرقابة على المستودعات

وعبّر الأهالي عن استيائهم من ضعف الرقابة على بعض المستودعات، موجّهين انتقادات لمفتشي التموين المشرفين عليها، ومطالبين بتشديد المتابعة لمنع التلاعب ومحاسبة المقصرين.

تحركات محافظة أسيوط لمواجهة الأزمة

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لزيادة معدلات ضخ أسطوانات البوتاجاز، ضمن خطة متابعة مستمرة لضمان توفر السلع الأساسية خلال رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى مدار الساعة.

ضخ كميات إضافية يوميًا

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نسّقت مع شركات تعبئة وتوزيع البوتاجاز لضخ كميات إضافية بشكل يومي، حيث يتم توفير نحو 56 ألف أسطوانة منزلية يوميًا عبر مستودعات الشركة والمستودعات الأهلية لتلبية احتياجات المواطنين.

توزيع الأسطوانات في مختلف مراكز المحافظة

وأشار محافظ أسيوط إلى أحدث التقارير الواردة من الإدارات التموينية، والتي كشفت حجم الكميات التي تم توريدها إلى المراكز المختلفة، إذ بلغت: أسيوط: 71 ألفًا و600 أسطوانة، والفتح: 19 ألفًا و849 أسطوانة، وحي شرق أسيوط: 8 آلاف و99 أسطوانة، ومنفلوط: 41 ألفًا و850 أسطوانة صغيرة و900 أسطوانة كبيرة، ومستودع السادات: 1200 أسطوانة صغيرة و200 كبيرة، وأبوتيج: 20 ألفًا و400 أسطوانة لتغطية احتياجات المواطنين بالمناطق.

وأضاف المحافظ أن مركز القوصية: 43 ألفًا و900 أسطوانة، وديروط: 53 ألفًا و950 أسطوانة، وساحل سليم: 20 ألفًا و150 أسطوانة، والغنايم: 13 ألفًا و50 أسطوانة، وأبنوب: 32 ألفًا و650 أسطوانة وصدفا: 21 ألفًا و900 أسطوانة، والبداري: 24 ألفًا و650 أسطوانة.

حملات رقابية ومتابعة ميدانية يومية

وشدّد المحافظ على أن الحملات الرقابية الميدانية تُجرى بشكل يومي على مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة في مختلف المراكز، للتأكد من وصول الأسطوانات للمواطنين والحد من أي محاولات احتكار أو استغلال، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات.

التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

واختتم اللواء محمد علوان تصريحاته بالإشارة إلى استمرار التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول، واستقبال أي شكاوى من المواطنين والتعامل معها سريعًا لضمان توفير الأسطوانات بشكل منتظم في جميع مراكز وقرى المحافظة.