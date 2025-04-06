محافظ أسوان يوجه إنذارًا شديد اللهجة لرؤساء المدن ويتوعد المقصرين في إزالة الإشغالات -صور

أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحذيرًا شديد اللهجة لرؤساء المراكز والمدن، مطالبًا إياهم بتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية للإسراع في إزالة ورفع كافة الإشغالات أولًا بأول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بضرورة تنظيم حملات دورية ومكثفة على مدار اليوم، صباحًا ومساءً، للقضاء على ظاهرة الإشغالات بشكل نهائي والتعامل الفوري معها.

وشدد على أهمية تفريغ المدن من أي مظاهر عشوائية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين المترددين على الأسواق والشوارع العامة والميادين المختلفة.

وأشار إلى التنسيق مع اللواء محمد أبو الليل، مدير الأمن، لمشاركة شرطة المرافق والأجهزة الأمنية في هذه الحملات لضمان تحقيق النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة المواطن الأسواني.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون مطلقًا مع أي إشغالات أو تعديات عشوائية على حرم الطرق والأرصفة، مؤكدًا أن التعامل الفعال مع هذه الظاهرة يعتبر من الأساسيات التي سيتم على أساسها تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الأحياء والمعاونين لهم.

وأعلن عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل حازم، حيث سيتم مكافأة المتميزين في أداء مهامهم ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في تطبيق القانون.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه سيقوم بجولات مفاجئة على كافة المراكز والمدن لرصد ومتابعة الجهود المبذولة في إزالة ورفع الإشغالات بمختلف أشكالها، سواء كانت كافتيريات أو مقاهي أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين مخالفة.

وشدد المحافظ على أنه سيتم الإغلاق الفوري لمدة شهر كامل لأي محلات مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.