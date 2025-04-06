تعليم القليوبية تنشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشرت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات أخر العام بالنظام الجديد.

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النماذج الاسترشادية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات آخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.