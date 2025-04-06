إعلان

تعليم القليوبية تنشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية -صور

03:12 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • عرض 14 صورة
    نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشرت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات أخر العام بالنظام الجديد.

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النماذج الاسترشادية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات آخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس جامعة بنها يستقبل وزير التجارة العراقي -صور

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق