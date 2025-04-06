تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول 260 سيارة لميناء بورتوفيق

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 7 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر وسجلت تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و300 سيارة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1285 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامى للهيئة أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، 312 شاحنة و270 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 224 شاحنة و30 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا أمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية، وبوسيدون اكسبريس وسينا، وسجل ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع عامة و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن الحسين، آور وآيلة.



واستقبل ميناء بورتوفيق، اليوم الأحد، السفينة SEA WAVE2 علي متنها 260 سيارة بوزن 520 طن قادمة من جدة ضمن مبادرة سيارات المصريين في الخارج.