إعلان

لحظة دهس مواطن لأسرة صديقه أمام المارة بالشرقية -فيديو صور

07:35 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث دهس بالشرقية
  • عرض 4 صورة
    حادث دهس بالشرقية
  • عرض 4 صورة
    حادث دهس بالشرقية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:
أقدم مواطن على دهس أسرة صديقه بسيارته الملاكي عمدًا أمام أعين المارة في شارع بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، قاصدًا قتلهم.
وبحسب الفيديو المتداول للحادثة والذى حصل عليه "مصراوي"، انتظر الجاني لحظة خروج الأسرة من أحد منازل أقاربهم في القرية، وذلك بسبب خلافات نشبت بين رب الأسرة والجاني.
وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع الذي شهد الواقعة لحظة دهس المواطن لأسرة مكونة من 5 أفراد (زوج وزوجته وثلاثة أبناء) في قرية الصنافين التابعة لمركز شرطة منيا القمح.
نفذ الجاني فعلته ودهس الأسرة ثم لاذ بالفرار، ولم يتمكن المارة في حينه من ضبطه.
نقل رجال الإسعاف، أفراد الأسرة المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يعاني الأب والأم والأطفال من كسور وإصابات بالغة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتتولى الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دهس أمن الشرقية حادث سير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب