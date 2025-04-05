لحظة دهس مواطن لأسرة صديقه أمام المارة بالشرقية -فيديو صور

الشرقية - ياسمين عزت:

أقدم مواطن على دهس أسرة صديقه بسيارته الملاكي عمدًا أمام أعين المارة في شارع بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، قاصدًا قتلهم.

وبحسب الفيديو المتداول للحادثة والذى حصل عليه "مصراوي"، انتظر الجاني لحظة خروج الأسرة من أحد منازل أقاربهم في القرية، وذلك بسبب خلافات نشبت بين رب الأسرة والجاني.

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع الذي شهد الواقعة لحظة دهس المواطن لأسرة مكونة من 5 أفراد (زوج وزوجته وثلاثة أبناء) في قرية الصنافين التابعة لمركز شرطة منيا القمح.

نفذ الجاني فعلته ودهس الأسرة ثم لاذ بالفرار، ولم يتمكن المارة في حينه من ضبطه.

نقل رجال الإسعاف، أفراد الأسرة المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يعاني الأب والأم والأطفال من كسور وإصابات بالغة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتتولى الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.



