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"مرجعش من فسحة العيد".. العثور على جثة شاب في جبال بئر العين بسوهاج

08:59 م الجمعة 04 أبريل 2025

أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر أهالي مركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج، على شاب جثة هامدة في المنطقة الجبلية بناحية بئر العين دائرة قسم شرطة الكوثر.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغًا بغياب بدر السيد حمدان القنف 19 عامًا، يقطن ويقيم دائرة المركز، من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب المبلغ باختفائه كان برفقة أصدقائه بناحية منطقة بئر العين بناحية حى الكوثر، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، ويرجح أنه تاه وضل الطريق بالمنطقة الجبلية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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جثة شاب جبال بئر العين سوهاج
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