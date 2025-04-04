بدء التشغيل التجريبي لمستشفى منفلوط المركزي الجديد فى أسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الاستقبال العام والرعايات المركزة بمستشفى منفلوط المركزي الجديد، التابعة لمديرية الصحة والسكان بأسيوط، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاحها الرسمي قريبًا.

وأكد الدكتور حافظ، أن المستشفى يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني منفلوط خاصة ومراكز محافظة أسيوط عامة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة تعمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية بأعلى المعايير، لتقديم خدمات طبية متكاملة ترتقي إلى المستوى العالمي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفى منفلوط المركزي الجديد يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة. المستشفى، الذي أُنشئ على مساحة 12,726 مترًا مربعًا، يضم أقسامًا متعددة تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك الدم، والصيدليات، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.

من جانبه، أشار الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، إلى أن المستشفى بطاقة 151 سريرًا، منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة، و4 غرف عمليات، و2 وحدة مناظير. كما يضم المستشفى سكنًا للأطباء، بتكلفة إجمالية للإنشاءات والأعمال المدنية تقارب 450 مليون جنيه، مما يجعله أحد أكبر وأحدث المنشآت الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات المرضية بكفاءة عالية.

وأضاف الدكتور جمال، أن المستشفى سيقدم خدماته الطبية لأكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع.

وأشار الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن تجهيز المستشفى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، ما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة. وقد تم تصميم المستشفى ليعمل بنظام متكامل يضمن سهولة تنقل المرضى بين الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث أنظمة مكافحة العدوى لضمان سلامة المرضى والفريق الطبي على حد سواء. كما تم تخصيص مساحات خاصة لتقديم الخدمات الطبية المساعدة، بما يشمل بنك الدم المجهز بوحدتين متطورتين، ووحدات الأشعة الحديثة، والمختبرات الطبية المتكاملة، مما يتيح تقديم رعاية طبية دقيقة ومتقدمة لجميع الحالات المرضية.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام نبيل، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، أن بدء التشغيل التجريبي للمستشفى يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل الافتتاح الرسمي. وأضاف أن هذا الصرح الطبي يعد نموذجًا متقدمًا للمستشفيات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الطبية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وضمان سرعة ودقة التدخلات الطبية.

وأكد الدكتور نبيل، أن التشغيل التجريبي للمستشفى يخضع لمتابعة دقيقة من قيادات مديرية الصحة والسكان بأسيوط لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة قبل الافتتاح الرسمي. يتم الإشراف على عمليات التشغيل من قبل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، والدكتور عصام نبيل، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، إلى جانب عدد من قيادات ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، لضمان جاهزية جميع الوحدات الطبية وتقديم الخدمات الصحية بأعلى كفاءة وجودة للمواطنين.