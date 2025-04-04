مصرع شاب صعقته الكهرباء أثناء عمله في مزرعة دواجن بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي أثناء عمله في مزرعة دواجن، بجزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا بوفاة شخص صعقاً بالكهرباء داخل مزرعة دواجن دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

تبين من التحريات وفاة محمد ا ا ش 30 عامًا عامل بالمزرعة ومقيم دائرة مركز شرطة المراغة داخل مزرعة داوجن ملك المدعو شادي ش ع ع 27 عامًا صاحب المرزعة.

أفادا كلاً من مالك المزرعة المذكور، ونجل عم المتوفي المدعو محمد ع ش ا 60 عامًا عامل ومقيم دائرة مركز شرطة المراغة بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور بأعمال نظافة بالمزرعة لامست يده إحدى أسلاك الكهرباء العارية ما أدي لصعقه ووفاته، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.