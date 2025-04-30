العاصفة تقترب من رأس سدر وجنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ

جنوب سيناء – رضا السيد:

تقترب العاصفة الترابية من مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد أولى مدن خليج السويس، وذلك وسط حالة من الحذر والترقب من قبل الجهاز التنفيذي للمدينة والمواطنين.

وتشهد المدينة رياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، على جاهزية كافة الأجهزة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الطرق الدولية، والتنسيق مع إدارات المرور لتكثيف الارتكازات المرورية والرادارات بها، للحد من السرعة، وتوجيه قائدي السيارات بالتوقف في حالة تزايد العاصفة، حرصًا على سلامتهم.

وناشد المركز قائدي السيارات بتوخي الحذر والحيطة خلال القيادة على الطرق الدولية خاصة في نطاق الظهير الصحراوي، كما وجهت كبار السن و مرضى الحساسية والأمراض التنفسية بالتزام المنازل، وعدم التواجد في الشوارع والبعد عن الأشجار وأعمدة الإنارة وقت العاصفة.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، بسرعة 40 و60 كيلو في الساعة، وتصل في ذروتها إلى 70-80 كيلو في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية التي قد تنخفض إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.