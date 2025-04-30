الذهب الأصفر.. توريد 1467 طن قمح إلى شون وصوامع بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ارتفعت كمية توريد القمح المحلي، اليوم الثلاثاء، إلى شون وصوامع بورسعيد لتبلغ 1467 طن قمح.

أكد محمد حلمي، وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد والقائم بأعمال مدير عام المديرية، في بيان له، على استمرار توريد القمح في الشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم الحصاد، لافتًا أنه يختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد.

وشدد على توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وذلك بناء على تكليفات اللواء أركان حرب مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، حيث بلغ إجمالى توريد وإستلام الأقماح من المزارعين حتى صباح اليوم 1467 طن قمح محلي.