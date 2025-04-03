كشف لغز الفيديو المتداول عن السخنة.. هل خدعتنا الأمواج؟ -صور

السويس- حسام الدين احمد:

أكد مسئولو القرى السياحية والشواطئ بالسخنة، أن الفيديو المتداول على صفحات موقع الفيسبوك ومنصات إخبارية يظهر ارتفاع الأمواج وزيادة نشاط المد على أحد الشواطئ، هو فيديو قديم ولم تتعرض شواطئ السخنة لهذا المشهد خلال الفترة الحالية.

وقال ناصر الصفتي مدير إحدى القرى السياحية بمنطقة السخنة، إن طقس اليوم الخميس مائل للحرارة بأجواء شبه صيفية، حيث استقبل في عطلة نهاية الأسبوع عدة أفواج قادمة من القاهرة الكبرى واستمتع النزلاء بمياه السخنة الدافئة.

ولفت أن طقس ثان أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء شهد نشاطا للرياح لكنها لم ترتفع إلى ذلك الحد الذي ظهر في الفيديو، ولم تصل الأمواج إلى الشاطئ بتلك الصورة.

بالتحقق من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، قال سمير محمد مدير محطة الأرصاد الجوية بالسويس، إن نشاط الملاحة في الفترة من مارس الماضي بالكامل وحتى عيد الفطر المبارك كان التأثير الأكبر على المسطح المائي في البحر المتوسط، حيث تراوح ارتفاع الأمواج من 2- 4 أمترا، بينما في البحر الأحمر وخليج السويس لم يتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار.

وأضاف سمير محمد في تصريح صحفي لـ" مصراوي"، أن سرعة الرياح في خليج السويس لم تتعدى 25 عقدة بحرية - تعادل 45 كيلو متر- خلال تلك الفترة، ولم تتوقف الموانئ البحرية عن استقبال العائمات في مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء إلا ميناء نويبع فقط على خليج العقبة.

وبعد اطلاعه ومشاهدة الفيديو المتداول، أكد ارتفاع الأمواج وحركة المد التي ظهرت في الفيديو لا تحدث إلا إذا كانت سرعة الرياح لا تقل عن 33 عقدة بحرية وتكون الرياح جنوبية أو جنوبية غربية، أي بلغة البحر رياح "أذيب" وعي رياح تتراوح فيها سرعة الرياح 55 إلى 60 كيلو متر في الساعة.

وأكد مدير محطة الأرصاد الجوية في السويس، أن الفيديو الذي جرى نشره والادعاء أنه لشاطئ بالعين السخنة قديم سبق تصويره وإعادة نشره في الوقت الحالي خلال عطلة عيد الفطر.

وأوضح أن ما شهدته السويس في ثان أيام عيد الفطر عبارة عما تبقى من نشاط عاصفة جدارية تعرضت لها محافظتي مطروح الإسكندرية وبعض مدن الساحل الشمالي وكان التأثير الأكبر على مدى الرؤية الأفقية التي انخفضت إلى أقل من 1000 متر على هذه الأماكن، بينما وصل الرياح خفيفة في السويس.

وطالب سمير من المواقع الاخبارية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة ونشر المعلومات والأخبار عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.