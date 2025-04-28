محافظ أسوان يتفقد أعمال تأمين محور كوبري بديل الخزان بفواصل دائمة -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان، وإزالة الفواصل المؤقتة لتصبح 5 فواصل دائمة فى كل اتجاه وذلك من أجل تحقيق الأمان الكامل والانسيابية بهذا المحور الحيوى، وهو الذى يستلزم معه استمرار العمل من 4 إلى 6 أشهر دون توقف الحركة المرورية المترددة عليه من مركبات المواطنين، والحافلات السياحية.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة الالتزام بإتقان معايير السلامة والصحة المهنية فى تنفيذ اعمال الفواصل لما يمثله محور بديل الخزان من أهمية لكونه يضم أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر بما ساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل، ليكون من أكبر المحاور التي تم إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن أسلوب وآلية العمل لتركيب الفواصل الدائمة من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، والمسئولين من الجهات المختصة فى حضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندس أحمد الملوانى مدير مديرية الطرق.

ومن المتوقع تنفيذ أعمال تركيب الفواصل الدائمة بكامل عرض الكوبرى، وبطول 36.3 متر وبعرض 85 سم ، وتم تصنيع واستيراد الفواصل الدائمة من الخارج " نوعية modular "، وبالتوازي تم وضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال ، وتوفير علامات مضيئة بما يحقق السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، وهو الذى تواكب معه توعية العاملين بدقة التنفيذ للفواصل الدائمة، لكونها تتم فى أكبر باكية ملاحية على مستوى الجمهورية تم تنفيذها بطريقة العربات المتحركة، مع تدريبهم أيضاً على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوى فى أى وقت.