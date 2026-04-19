إصابة طفلين بلدغات عقارب سامة داخل منازلهم في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:36 م 19/04/2026

إصابة طفلين بلدغات العقارب

سجلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حالتي إصابة لطفلين إثر تعرضهما للدغ عقارب سامة، تزامنًا مع موجة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، والتي صاحبها نشاط لرياح محملة بالأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى خروج العقارب من جحورها بحثًا عن أماكن أكثر رطوبة.

تحرك أمني وطبي سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين مصابين إلى مستشفيات الخارجة والفرافرة.
وبالفحص، تبين تعرض الطفل "ياسين عرفة عبد اللاه" (3 أعوام) للدغة عقرب داخل منزله بقرية النهضة بمركز الفرافرة، بينما أُصيب الطفل "إبراهيم عنتر أحمد" (10 أعوام) بلدغة مماثلة داخل منزله بمنطقة حي السبط البحري بمدينة الخارجة.

نقل المصابين وتقديم المصل اللازم

جرى نقل الطفلين على الفور إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، حيث تم حقنهما بمصل العقرب المتوفر، ووُضعا تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمتابعة حالتهما الصحية والتأكد من استقرارهما وتجاوز مرحلة الخطر.

أحدث الموضوعات

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
أخبار مصر

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أخبار مصر

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)