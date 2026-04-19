سجلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حالتي إصابة لطفلين إثر تعرضهما للدغ عقارب سامة، تزامنًا مع موجة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، والتي صاحبها نشاط لرياح محملة بالأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى خروج العقارب من جحورها بحثًا عن أماكن أكثر رطوبة.

تحرك أمني وطبي سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين مصابين إلى مستشفيات الخارجة والفرافرة.

وبالفحص، تبين تعرض الطفل "ياسين عرفة عبد اللاه" (3 أعوام) للدغة عقرب داخل منزله بقرية النهضة بمركز الفرافرة، بينما أُصيب الطفل "إبراهيم عنتر أحمد" (10 أعوام) بلدغة مماثلة داخل منزله بمنطقة حي السبط البحري بمدينة الخارجة.

نقل المصابين وتقديم المصل اللازم

جرى نقل الطفلين على الفور إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، حيث تم حقنهما بمصل العقرب المتوفر، ووُضعا تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمتابعة حالتهما الصحية والتأكد من استقرارهما وتجاوز مرحلة الخطر.