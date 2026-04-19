إعلان

الفقير هياكل إيه؟.. محمد علي خير: الفاكهة والخضار لمن استطاع إليها سبيلا

كتب : حسن مرسي

11:01 م 19/04/2026

الإعلامي محمد علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم الإعلامي محمد علي خير، منظومة تداول السلع والفاكهة في مصر، متسائلا عن مصير المواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء الطعام في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن كيلو الجوافة والطماطم يصل إلى 40 جنيها، وكيلو العنب إلى 160 جنيها، والبطيخة أصبحت رفاهية.

وأوضح الإعلامي أن المواطن البسيط لا يستطيع شراء هذه السلع، متسائلا: "الفقير هياكل إيه في بلدنا؟ الفاكهة والخضار بقت لمن استطاع إليها سبيلا".

وأشار إلى أن منظومة الوسطاء تشمل تاجر جملة ونص جملة وموزع ونص موزع، وكل واحد يضيف 20% على السعر، متسائلا عن دور منافذ الجيش والشرطة في ضبط الأسعار.

وتابع أن الحكومة لا تفرض رسوما أو ضرائب على الفاكهة المحلية، فلماذا هذا الغلاء الفاحش؟ متسائلا: "هي البطيخة جاية من مضيق هرمز عشان تسعر بالدولار؟".

وشدد محمد علي خير على أن رئيس الجمهورية يجتمع برئيس الوزراء والوزراء المعنيين لبحث هذا الملف، داعيا إلى ضرورة ضرب الأسعار وحماية المواطن من المحتكرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

