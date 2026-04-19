هاجم الإعلامي محمد علي خير، منظومة تداول السلع والفاكهة في مصر، متسائلا عن مصير المواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء الطعام في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن كيلو الجوافة والطماطم يصل إلى 40 جنيها، وكيلو العنب إلى 160 جنيها، والبطيخة أصبحت رفاهية.

وأوضح الإعلامي أن المواطن البسيط لا يستطيع شراء هذه السلع، متسائلا: "الفقير هياكل إيه في بلدنا؟ الفاكهة والخضار بقت لمن استطاع إليها سبيلا".

وأشار إلى أن منظومة الوسطاء تشمل تاجر جملة ونص جملة وموزع ونص موزع، وكل واحد يضيف 20% على السعر، متسائلا عن دور منافذ الجيش والشرطة في ضبط الأسعار.

وتابع أن الحكومة لا تفرض رسوما أو ضرائب على الفاكهة المحلية، فلماذا هذا الغلاء الفاحش؟ متسائلا: "هي البطيخة جاية من مضيق هرمز عشان تسعر بالدولار؟".

وشدد محمد علي خير على أن رئيس الجمهورية يجتمع برئيس الوزراء والوزراء المعنيين لبحث هذا الملف، داعيا إلى ضرورة ضرب الأسعار وحماية المواطن من المحتكرين.