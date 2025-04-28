إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك بالقرب من مدخل كوبري ديروط الجديد بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل رقم "2478 ى س ج" ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وتبين من المعاينة الأولية والفحص إصابة كل من: عبدالكريم.أ.ف (63 عامًا)، خالد.س.ع (18 عامًا)، أحمد.ح.ا (16 عامًا)، مصطفى.ع.م (16 عامًا)، وعبد المطلب.م.ع (65 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.