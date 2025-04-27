مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالب مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبور شريط السكة الحديد بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة عبد الرحمن خضر فهيم، 18 عاما، طالب، مقيم السعرانية بمركز كفر الدوار، أثناء عبور مزلقان أسفل كوبري السعرانية، حيث تصادف قدوم قطار الركاب فاصطدم به.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.