مصرع طفلة غرقًا فى ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل مياه ترعة أمام منزل أسرتها، بإحدى قرى مركز المحمودية في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة المحمودية، بلاغا بغرق طفلة بمياه ترعة بقرية الحسينية التابعة لقرية فيشا بنطاق ذات المركز، ووفاتها في الحال وجرى انتشال الجثمان من المجري المائي.

انتقلت قوة لموقع الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم على السيد، عامين، وبسؤال أهلها قرروا أنه أثناء لهو الطفلة أمام المنزل زلت قدمها وسقطت بالمياه ما تسبب في غرقها ووفاتها في الحال.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.