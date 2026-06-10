

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج.

وبالفحص، تم تحديد القائم على النشر، وبسؤاله أقر بتضرره من مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله مقابل وعود وهمية بتوفير فرص عمل خارج البلاد.

وأسفرت التحريات عن تحديد المتهم، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، كما تبين أنه أغلق مقر الشركة واتخذ شقة سكنية بدائرة قسم السلام أول مقرًا لنشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته عقود سفر خالية البيانات، وجوازات سفر، ومستندات خاصة بمواطنين، و3 هواتف محمولة تحوي دلائل نشاطه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي واعترف بارتكاب 4 وقائع نصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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