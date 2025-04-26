حريق هائل يلتهم شون قمح في الوادي الجديد -صور

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

اندلع حريق ضخم في شون وأجران لتخزين محصول القمح بقرية المنصورة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب الحريق في قرية المنصورة.

والتهمت النيران كميات كبيرة من التبن ومحصول القمح المخزن، وجرى توجيه سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بدور فعال في دعم جهود الإطفاء، حيث دفعت بسيارات محملة بالمياه لمساندة قوات الحماية المدنية والحد من انتشار النيران قبل وصولها إلى منازل المواطنين.