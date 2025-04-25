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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

07:15 م الجمعة 25 أبريل 2025

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بلبيس- السلام"، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى إصابة 4 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بلبيس- السلام"، وتم إخطار الجهات المعنية باستقبال مستشفى بلبيس: محمد.م.ف 23 سنة مصاب بكدمات وكسور، وعبد الله.م.م 20 سنة مصاب بكدمات وكسور ومحمد.أ.س 24 سنة مصاب بنزيف المخ ووحيد.ش.أ 24 سنة مقيمون بالمرج وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسبابها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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إصابة 4 أشخاص حادث انقلاب سيارة مستشفى بلبيس مديرية أمن الشرقية الشرقية
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