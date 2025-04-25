بالصور- توريد 15 طن قمح بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

يواصل مزارعو جنوب سيناء أعمال توريد القمح بمطحن الطارق بمدينة الطور، تحت إشراف لجنة تضم أعضاء من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، والموازين، وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وقال المهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن اللجنة الخاصة بتوريد لقمح تسلمت منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم نحو 15 طن، مؤكدًا أن المزارعون مازالوا يتوافدون على مطحن الطارق لتوريد القمح بعد عملية الدراس وجني المحصول.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن المساحة التي تم زراعتها بمحصول القمح خلال هذا الموسم بلغت 681 فدانًا، موزعة على 3 مدن، بواقع نهى: 620 فدان بمدينة الطور، و58 فدان بمدينة رأس سدر، و3 أفدنة بمدينة نويبع.

وأشار إلى أنه جرى بالفعل حصاد 30 فدانًا، وجرت أعمال الدراس 20 فدان، مؤكدًا أن محصول الذي يجري توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، عالي الجودة وخالي من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ، ويتميز بدرجة نقاء لا تقل عن 22.5 قيراط.

جدير بالذكر، أنه جرى تحديد سعر أردب القمح بـ 2200 جنيه بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.