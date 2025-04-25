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النار أكلت المحصول.. حريق هائل في أحد أجران القمح بالوادي الجديد- صور

03:01 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    اشتعال النيران في أجران لمحصول القمح في الوادي الجديد (1)
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    اشتعال النيران في أجران لمحصول القمح في الوادي الجديد (4)
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    اشتعال النيران في أجران لمحصول القمح في الوادي الجديد (3)
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    اشتعال النيران في أجران لمحصول القمح في الوادي الجديد (2)
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نشب حريق هائل اليوم الجمعة، في أجران لمحصول القمح بإحدى قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتجري حاليا عملية السيطرة عليه.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد كان تلقي بلاغ يفيد باشتعال النيران بأحد أجران محصول القمح بمنطقة عزب القصر بمركز الداخلة، حيث تسببت الرياح في انتقال ألسنة اللهب على مساحة كبيرة وتفحم كميات كبيرة من التبن والقمح.

جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وسط محاولات من الأهالي لمنع امتداد النيران للمناطق المجاورة لموقع الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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