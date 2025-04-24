محافظ الإسماعيلية يُجري حركة تنقلات لقيادات الصف الثاني

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصدر اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، القرارين رقم 381 و382 لسنة 2025، بشأن تنفيذ حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من قيادات الصف الثاني في قرى مراكز المحافظة، بهدف رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الحركة تكليف عدد من القيادات بتولي مناصب جديدة في عدة مناطق، بينها قرى أبوعاشور، القصاصين القديمة، الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، النصر، الشهيد خيري، الروضة، وأبوخليفة، بالإضافة إلى سكرتارية مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة، مع تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الحيوية التي تهم المواطنين. وأشار إلى ضرورة التواجد اليومي في الشارع، والتعامل الفوري مع شكاوى الأهالي، مشددًا على استمرار متابعة وتقييم أداء جميع العاملين وعدم التهاون مع أي تقصير.