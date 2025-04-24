وفاءً لزوجها.. محافظ المنيا يلتقي تسعينية تبرعت بأرض لبناء مستشفى

المنيا – جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، الحاجة انشراح ماضي عراقي محمد، البالغة من العمر 90 عامًا، والتي بادرت بالتبرع بقطعة أرض تبلغ مساحتها 10 قراريط من أملاكها الخاصة في قرية العوام التابعة لمركز بني محمد سلطان، لإقامة وحدة صحية تخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة، وفاءً لذكرى زوجها وابنها الراحلين.

وأعربت السيدة انشراح خلال اللقاء عن ثقتها في حرص المحافظ على تنفيذ المشروعات الخدمية، وأكدت رغبتها في تسريع إجراءات إقامة الوحدة الصحية لخدمة الأهالي. وحضر اللقاء حفيدها، إلى جانب النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب.

من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره العميق للمبادرة الإنسانية والوطنية التي أقدمت عليها المواطنة، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج تجسد الانتماء الحقيقي وتسهم في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات، خاصة في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن الوحدة الصحية المزمع إنشاؤها ستُسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمات الرعاية الأساسية بالقرب من محل إقامتهم، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز التنمية المستدامة في الريف.