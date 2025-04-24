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انهيار جزئي لمنزل مهجور في بني سويف

02:41 م الخميس 24 أبريل 2025

انهيار جزئي لمنزل

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بني سويف - حمدي سليمان:

تعرض منزل من الطوب اللبن غير مأهول بالسكان، بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف للانهيار الجزئي، اليوم الخميس، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن، مكون من طابقين، بشارع الشيخ يونس بمدينة الفشن، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، و جرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوقا أمنيا حوله حرصا على حياة المواطنين.

من جانبه انتقل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، برفقة المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجرى إزالة المنزل بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين بمعرفة أحد مقاولي الهدم، و إعداد تقريرا فنيا عن ملابسات الانهيار، وإخلاء المنازل المجاورة، حرصا على حياة قاطنيها.

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انهيار جزئي لمنزل بني سويف
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