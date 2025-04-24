وفود من مختلف الجنسيات.. إقبال سياحي على دير سانت كاترين -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، توافد أفواج سياحية من مختلف جنسيات العالم، لزيارة دير سانت كاترين، والمعالم السياحية المتنوعة بها، والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير استقبل اليوم مئات من الوفود السياحية الأجنبية والمصرية، لزيارة معالم الدير المقدسة، ومنها "شجرة العليقة، والكنيسة الكبرى، ومتحف الكنوز الأثرية، مكتبة الدير، مسجد الدير"، إضافة إلى مشاهدة أشجار الزيتون العتيقة التي توجد بحديقة الدير.

وأوضح الجبالي، أن مدينة سانت كاترين يسودها أجواء معتدلة، على الرغم من موجة الحر التي تضرب المحافظة، كونها تعد أعلى منطقة بمصر وليس بجنوب سيناء فقط، لذا فهي تعد مصيف بدون شواطئ، حيث يتجول السائحين داخل وديان المدينة في رحلات السفاري، للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، التي ترسم لوحة فنية تجمع بين الطبيعة الجبلية وأشجار الخضروات والفاكهة والزيتون، وبحيرات المياه العذبة، إضافة إلى الرائحة العطرية التي تفوح بها، نظرًا لكثرة النباتات الطبيعية العطرية التي تنمو بها.

وأكد أن السائحين من مختلف الجنسيات يحرصون على زيارة المقدسات الدينية والتاريخية، وصعود جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر، مشيرًا إلى أن المدينة تعد قبلة لهواة تسلق الجبال، كونه ذات طبيعة جبلية علية، ويوجد بها العديد من الجبال المتفاوتة الارتفاع.