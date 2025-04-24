بسبب خلاف على نص جنيه أجرة.. شاب يصيب سائق فى المحلة بـ 100 غرزة

الغربية- مروة شاهين:

ألقت قوات الشرطة بقسم ثالث المحلة الكبري، اليوم الخميس، القبض على شخص طعن سائق سرفيس بأداة حادة وأصابه بجرح قطعي تكلف 100 غرزه، وذلك بسبب خلاف على أجرة بموقف الزراعة بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يشير إلى ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول سائق يدعي "م ن" 35 سنة مصاب بجرح في الجانب الأيمن وتم خياطته ب 100 غرزه بالجانب الخلفي أسفل سلسلة الظهر، بعد مشاجرة مع أحد الركاب على فرق الأجرة نصف جنيه أثناء عمله بموقف الزراعة بنطاق دائرة القسم.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.