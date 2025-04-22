القبض على مالك منزل في واقعة تنقيب عن الآثار راح ضحيتها عاملين بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم القبض على مالك منزل بمدينة سنورس، بعد تسببه في مصرع شخصين خلال أعمال حفر وتنقيب غير قانونية عن الآثار أسفل منزله، فيما تتواصل أعمال البحث عن ضحايا آخرين.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ حول مصرع شخصين داخل حفرة أثناء أعمال تنقيب عن الآثار داخل منزل بالمدينة.

وباشرت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء محمد نبيل عبد التواب، مساعد مدير الأمن لقطاع شرق الفيوم، أعمال رفع الأنقاض، وتمكنت من استخراج جثتي الضحيتين، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الركام.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع شرق الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث المديرية، أن المنزل مملوك لشخص يُدعى "محمد ط. ع"، يعمل تاجر تبن ويقيم بمنطقة شادر الطماطم بمفارق حمادة. وأفادت التحقيقات بأنه استعان برجل من محافظة القليوبية يدّعي امتلاكه خبرة في تحديد أماكن وجود الآثار، بالإضافة إلى آخر من مدينة سنورس.

وأوضحت التحريات أن المتهمين جلبوا أدوات حفر متقدمة، وماكينة شفط مياه، وناقلات يدوية لإزالة نفايات التربة، قبل أن تنهار الحفرة على العاملين داخلها، ما أسفر عن وفاة اثنين منهم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتم القبض على صاحب المنزل، وأُخطرت نيابة سنورس التي تولت التحقيق في الواقعة.