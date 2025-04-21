بالصور.. جنازة جماعية مهيبة لـ 5 من ضحايا طريق العدالة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي مدينة حوش عيسى، بمحافظة البحيرة 5 من جثامين ضحايا حادث طريق العدالة، الذي وقع صباح اليوم الإثنين.

كان 6 أشخاص لقوا مصرعهم ، وأصيب آخر، في حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على طريق العدالة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة كل من:- فارس محمد فاروق الفحام، 36 عاما، عاطف فهمي أبو سكران، 55 عاما، إسلام فخري أبو سليمة، 35 عاما، عبد الناصر عبد الستار السماك، 35 عاما، محمد كمال عنبر، 55 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسي، محمد سامي، 25 عاما، مقيم مركز أبو حمص.

كما أصيب في الحادث محمد السيد مرسي جمعة، 28 عاما، مقيم مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

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