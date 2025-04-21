بين دفء النهار وبرودة الليل.. ماذا يخبئ شم النسيم في سيناء؟ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت مدن محافظة جنوب سيناء احتفالات شم النسيم اليوم الاثنين بأجواء ربيعية معتدلة وطقس دافئ نهارًا، حيث ساهمت الرياح النشطة في تلطيف الأجواء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان له اليوم، أن كافة مدن المحافظة تشهد طقسًا حارًا خلال ساعات النهار يميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر. وعملت الرياح المعتدلة التي لم تتجاوز سرعتها 26 كيلومترًا في الساعة على تخفيف حدة حرارة النهار.

وأشار البيان إلى حالة التأهب والاستعداد القصوى التي تشهدها المحافظة خلال احتفالات شم النسيم تحسبًا لأي طوارئ. ويجري تنسيق مستمر مع رؤساء المدن لتكثيف المرور على الطرق الساحلية والدولية، ومتابعة الشواطئ عن كثب، خاصة مع نشاط الرياح على خليجي العقبة والسويس وارتفاع الأمواج الذي يتراوح بين 1.5 و 2 متر.

في سياق متصل، أكد البيان أن جميع الموانئ البحرية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وأن حركة المرور تسير بانتظام على الطرق الدولية والساحلية، مع تفعيل أجهزة الرادار لضمان التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وقد سجلت مدن المحافظة تباينًا في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى في طور سيناء 30 درجة والصغرى 19، وفي رأس سدر سجلت العظمى 31 والصغرى 18، بينما وصلت العظمى في طابا إلى 31 والصغرى 16. وتميزت سانت كاترين بأقل درجات حرارة حيث بلغت العظمى 29 والصغرى 9، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى درجة حرارة عظمى بلغت 34 والصغرى 23 درجة.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد توقعت أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس معتدل نهارًا مع نشاط في حركة الرياح.